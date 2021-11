Calciomercato Juventus, il presidente apre alla cessione | Giovane pronto

Calciomercato Juventus, il presidente apre alla cessione del proprio giovane pupillo. Un’uscita che garantirebbe una maxi plusvalenza.

Calciomercato Juventus, già la mole di reti segnate dal giovanissimo Lucca non stanno passando indifferenti in Serie A. Tanto che le big si stanno interessando direttamente a lui. Lucca è un giocatore che dopo poco tempo si è già messo in luce per la sua qualità offensiva tanto che il suo presidente parla già un’importante plusvalenza. Proprio così, il presidente del Pisa ha già aperto all’eventualità della sua cessione. Infatti ci sarebbe già la domanda dei toscani che sta ad una cifra di 20 milioni di euro.

Lucca per 20 milioni di euro | La Juventus ci pensa

Il giovane bomber è un predestinato e potrebbe diventare anche un importante caso di mercato per le big di Serie A. 20 milioni il prezzo del suo cartellino. Il presidente del Pisa con quei soldi si sarebbe ripagato completamente l’investimento. Come ha detto direttamente ai microfoni de ‘La Gazzetta Dello Sport’, il presidente del Pisa calcio Giuseppe Corrado ha parlato del possibile addio del bomber.

“Se facciamo 20 milioni, Knaster si è già ripagato l’investimento”. E poi conclude: “Non abbiamo ancora un progetto su Lucca, di sicuro genera valore all’impresa e le opportunità si creano attraverso le prestazioni. L’importante è mantenere equilibrio”.