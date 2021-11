Calciomercato Juventus, i tifosi sognano | Dalla Spagna la conferma

Calciomercato Juventus, in scadenza di contratto il giocatore preferirebbe i bianconeri rispetto alla concorrenza.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes.net’, rilanciano la notizia secondo cui Paul Pogba preferirebbe vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione rispetto a quella del Real Madrid. Una notizia sconvolgente che fa felici i tanti supporter bianconeri che sognano il grande ritorno. Come sappiamo il Polpo è ancora legato fino a giugno da un contratto con i Red Devils che però andrà in scadenza proprio in estate. In questa eventualità il suo ritorno a Torino sarebbe la priorità per il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Icardi di qua, Vlahovic di là | La Juventus è al bivio

Pogba preferisce la Juventus

La tanta concorrenza in mediana al Real Madrid, con i già sempre presenti Kroos, Casemiro e Modric, propenderebbe il francese a scegliere una destinazione più di cuore e dove, tra l’altro, risulterebbe il leader del ruolo. Alla Juventus Paul ha lasciato tanti amici, in primis Dybala con cui si sente quotidianamente. Inoltre in bianconero Paul è un vero e proprio idolo della tifoseria, che in questo momento di difficoltà, tornerebbe proprio da autentico leader del centrocampo. Senza dimenticare che a Torino è ritornato anche l’allenatore con cui Paul si è trovato più a suo agio, celebre è ancora quella gara di pallacanestro tra Allegri e il polpo durante gli allenamenti.

LEGGI ANCHE >>> Trasforma i fischi in applausi | Ma per la Juventus è troppo poco

Insomma è tutto pronto per il suo, probabile, ritorno. Ora aspetta alla dirigenza fare la mossa vincente per convincerlo anche economicamente. Tenendo comunque presente che non sarà un acquisto low cost, nonostante il fatto dell’arrivo a parametro zero.