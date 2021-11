Calciomercato Juventus, addio e assalto | Pogba ritorna così

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba si materializza ad una condizione: la novità che emerge dall’indiscrezione spagnola.

Contro l’Atalanta, la sua prestazione ha dato aditi a molte polemiche in Inghilterra, perché Paul Pogba è così, genio e sregolatezza, talento allo stato puro che sovente può sfociare in supponenza e padronanza atletica e tecnica al limite dello status da “marziano”.

Va da sé, che un profilo come quello della mezzala transalpina rappresenterebbe il tassello giusto da inserire nel mosaico della Juventus, che non a caso qualche sondaggio esplorativo per arrivare al centrocampista dello United, in scadenza di contratto nel 2022, lo ha già effettuato. L’operazione Pogba, però, non è affatto semplice, anche perché bisognerebbe far quadrare diversi tasselli; innanzitutto diventa fondamentale per Cherubini liberare spazio salariale, materializzando quegli addii dai quali si spera di ricavare un discreto tesoretto.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: il colpo Pogba non è utopistico

Secondo quanto riportato dalla Spagna, e da diariogol.com più nello specifico, l’addio di Aaron Ramsey, che percepisce attualmente quasi 7,5 milioni di euro, potrebbe dare il là all’assalto per Pogba, per il quale dovrebbe essere stanziato almeno un quadriennale in doppia cifra. Per il gallese sono arrivati degli apprezzamenti dalla Premier: scartata l’affascinante quanto romantica pista Arsenal, anche il Newcastle non sembra pienamente convinto della bontà dell’affare. La strada è ancora lunga per la Juventus, ma sembra essere piuttosto tracciata: c’è un Pogback che aspetta di essere formalizzato…