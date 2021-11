Calciomercato Juventus, cifre folli | 300 milioni per 5 anni

Calciomercato Juventus, cifre folli per l’attaccante. Si parla di un investimento di 300 milioni di euro per 5 anni. Colpo impossibile

Che sia uno degli attaccanti più forti in circolazione è un dato di fatto. Che forse ha ancora margini di miglioramento vista l’età è altrettanto vero. Ma le cifre delle quali parlano in Germania hanno poco a che fare con la realtà. Eppure è la Bild, uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi, a riportarle.

Ovviamente parliamo di Haaland, l’attaccante norvegese in forza al Borussia Dortmund che è corteggiato da mezza Europa. Tutte le big, in tempi non sospetti, ci hanno messo gli occhi addosso. Le sue prestazioni hanno attirato i grandi club europei che un pensiero ce lo hanno fatto. Ma il procuratore sportivo Volker Struth, intervistato appunto dal quotidiano, ha svelato le cifre che si aggirano attorno a una possibile operazione di questa portata.

Calciomercato Juventus, cifra monstre per Haaland

“Haaland ha una clausola rescissoria, quindi credo che il trasferimento avverrà nel 2022. Il pacchetto completo con stipendio per cinque anni e commissione dell’agente sarà probabilmente compreso tra 250 e 300 milioni di euro. Rimanere in Germania sarà difficile, perché nemmeno il Bayern Monaco credo possa realmente pensare ad un’operazione del genere”.

Queste le parole del procuratore, che nei dettagli ha quindi analizzato la situazione relativa al norvegese. Un elemento che sicuramente può fare la differenza in qualunque campionato, ma che ovviamente non si può muovere se le richieste rimarranno queste. In un mercato dove le società, anche le migliori, cercano solamente i colpi a parametro zero, pensare di poter mettere sul piatto una cifra del genere è fuori da ogni logica. Un affare, quello di Haaland, che difficilmente si farà la prossima estate intanto. Ed è difficile anche pensarlo nel futuro.