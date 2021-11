Calciomercato Juventus, tesoretto in arrivo | Nove milioni per gennaio

Calciomercato Juventus, si tratta di una cifra che potrebbe essere spesa già nel prossimo mercato di riparazione.

Arranca in campionato, ma in Champions League corre più veloce che mai. Quattro vittorie su quattro per la Juventus nella massima competizione continentale. Dominio assoluto nella fase a gironi e ottavi di finale conquistati con ben due giornate d’anticipo. Il largo successo sullo Zenit, battuto per la seconda volta in due settimane, ha certificato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Obiettivo che il tecnico Massimiliano Allegri aveva indicato fra quelli prioritari ad inizio stagione. La sua Juventus, da ieri sera, è di nuovo tra le migliori sedici d’Europa per l’ottavo anno di fila.

Vittoria, quella ottenuta ai danni dei russi, che risolleva in morale in vista della partita di sabato con la Fiorentina. Reagire, d’altra parte, era obbligatorio dopo le due sconfitte consecutive con Sassuolo e Verona che hanno fatto precipitare i bianconeri al nono posto, a distanza siderale dalla vetta.

Calciomercato Juventus, gli ottavi valgono quasi dieci milioni

Senza dimenticare gli introiti economici generati dal passaggio agli ottavi. Non una cifra esorbitante, ma sicuramente soldi che fanno comodo in una situazione non propriamente florida delle casse societarie provate dall’emergenza Covid-19. L’approdo al turno successivo porta in dote nove milioni e seicentomila euro. Un piccolo “tesoretto” che la Juventus potrebbe decidere di investire già nel prossimo mercato di gennaio. Utilizzandoli magari per soddisfare le richieste di Allegri: l’allenatore livornese ha già fatto intendere che servono al più presto dei rinforzi.