Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Incontro con l’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa nel possibile affare: c’è stato già un incontro con l’Atletico Madrid. Si allarga la concorrenza

Gli occhi di mezza Europa sono sull’attaccante che sta dimostrando di essere un elemento che, oltre a segnare con estrema regolarità, ha ancora ampi margini di miglioramento che, nelle prossime stagione, potrebbero anche fare la differenza.

Ma non solo Juventus, Inter, Real Madrid, Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono attente all’affare che riguarda il classe 2002, in forza al Salisburgo, Karim Adeyemi. Ma secondo quanto riportato da Sport1, un’autorevole emittente tedesca, ci sarebbero già stato un incontro con l’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, si complica l’affare Adeyemi

La società spagnola infatti, secondo le notizie che arrivano dalla Germania, avrebbe già avuto un contatto importante con l’entourage del giovane attaccante per portarlo in Spagna nella prossima stagione. E questo vorrebbe anche dire, dando una lettura diversa al possibile affare che i Colchoneros hanno in mente, che Joao Felix potrebbe partire nei prossimi mesi, visto che lo spagnolo non ha mai realmente convinto nella sua esperienza in Spagna.

In ogni caso, restando al discorso relativo ad Adeyemi, c’è da segnare senza dubbio questo nuovo inserimento che potrebbe anche portare ad una chiusura veloce della trattativa. Sì, perché quando l’Atletico si muove, riesce quasi sempre a raggiungere i propri obiettivi. E Simeone, forte anche del fatto di aver portato davanti a tutti la squadra di Madrid nella passata stagione, ha la possibilità di spingere in maniera importante nei confronti della dirigenza del suo club. Quasi sempre, il tecnico argentino, viene accontentato. E chissà se sarà così anche in questo caso.