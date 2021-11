Calciomercato Juventus, superato il Milan | Offerta per gennaio

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero superato la concorrenza del Milan per il giocatore in uscita dall’estero.

Calciomercato Juventus, addio a gennaio. L’acquisto del giocatore del Real Madrid adesso appare sempre più fattibile. Isco infatti è già consapevole di andarsene dalla squadra di Ancelotti e i blancos prima della scadenza effettiva del suo contratto, che segna giungo 2022, vorrebbero farsi almeno qualche soldo così da ammortizzare il monte ingaggi per andare a chiudere il grande obiettivo dell’estate, ma anche dell’inverno, stiamo parlando di Mbappe del Psg.

Isco a gennaio | Superata la concorrenza del Milan

E dal portale spagnolo ‘Superdeporte.es’ danno l’acquisto del 29enne sempre più probabile per il mercato invernale. Il 22 del Real Madrid è stato a lungo tempo il sogno di Maldini ma, stando al portale spagnolo, le due squadre in pole, in questo momento, sarebbero proprio la Juventus e il Newcastle. Entrambe destinazioni gradite al giocatore.

Il Real Madrid vorrebbe ammortizzare ma è anche vero che lascerà partire lo spagnolo ad un prezzo di favore. Proprio in occasione della riunione degli azionisti, la dirigenza bianconera aveva parlato di possibili affari per il mercato di gennaio, solo davanti ad occasioni si muoveranno concretamente. E in un certo senso, la pista Isco potrebbe essere quell’operazione irrinunciabile.