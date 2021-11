Calciomercato Juventus, Conte croce e delizia | Pronta la doppia beffa

Calciomercato Juventus, fa tutto Conte: la doppia beffa che manda in scacco il club bianconero. Ecco i dettagli.

Manca sempre all’inizio della sessione invernale di calciomercato, e gli obiettivi in casa Juventus non sono cambiati, con i bianconeri che cercheranno sicuramente di capitalizzare le occasioni che si presenteranno a Cherubini.

Il reparto maggiormente attenzionato dai vertici dirigenziali della Vecchia Signora è la mediana, che ha denotato non poche lacune, e per rinforzare il quale si fanno diversi nomi. Nelle scorse settimane è stato accostato alla Juve anche Franck Kessié, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan in scadenza la prossima estate, e che fa gola a molti top club europei, tra cui il Barcellona, il Psg e il Tottenham. E proprio gli Spurs, su imput di Conte, potrebbero dare l’assalto decisivo alla mezzala ivoriana, a maggior ragione se dovesse uscire uno dei centrocampisti attualmente in rosa.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Incontro con l’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus, epurazione Conte: Ndombelè al Barcellona?

Stando a quanto riferito da diariogol.com, il futuro di Kessié è strettamente correlato a quello di Tanguy Ndombelé, che Antonio Conte potrebbe decidere di mettere alla porta: l’ex Lione, per il quale la Juve ha effettuato in estate qualche timido sondaggio, piace molto al Barcellona, che è a sua volta interessato alla mezzala del Milan. In questo gioco di intrecci e di incastri a doppia mandata, Cherubini monitora la situazione, fermo restando che il primo nome sulla lista del dirigente del club piemontese resta sempre Aurelien Tchouameni.