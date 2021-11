Calciomercato Juventus, affare possibile | Concorrenza al Chelsea

By

Calciomercato Juventus, affare a gennaio possibile. C’è anche il Chelsea sulle tracce del calciatore che tra pochi mesi potrebbe cambiare maglia

L’affare è davvero possibile. E si comincia anche a parlarne in maniera insistente. E si tratterebbe di un colpaccio, uno di quelli che potrebbero realmente cambiare le sorti della stagione.

Al Real Madrid non ci rimarrà, ormai questo è certo. E la società spagnola starebbe cercando di piazzarlo già nel mercato di gennaio: e su Hazard, il centrocampista belga che con Ancelotti non troverà spazio anche perché mai ha garantito né prestazioni importanti e nemmeno quella continuità che al Real Madrid richiedono, c’è sicuramente la Juventus ma anche la sua ex squadra, il Chelsea.

Calciomercato Juventus, a gennaio assalto ad Hazard

Secondo il giornalista Rudy Galetti, comunque, già la scorsa estate i due club avevano iniziato ad avere dei colloqui con l’entourage del calciatore. Ma poi non se ne fece nulla perché c’è un problema, non di poco conto, che è quello dello stipendio del calciatore: che adesso prende la bellezza di 15 milioni di euro all’anno ed è l’elemento più pagato dentro il Real Madrid. Una situazione che potrebbe bloccare la trattativa, ma siccome i madrileni lo vogliono davvero cedere, allora potrebbero anche decidere di pagare una parte dell’ingaggio.

Ma occhio anche all’inserimento dell’ultima ora. Ci sarebbe anche la società che ha la possibilità di investire in maniera pesante sul mercato. Sì, il Newcastle, che a gennaio rinforzerà sensibilmente la rosa, starebbe pensando ad Hazard. E da quelle parti, problemi economici per pagare lo stipendio, non ne hanno proprio.