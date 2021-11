Calciomercato Juventus, a gennaio lo United può passare all’attacco

Per il calciomercato della Juventus potrebbero esserci diversi movimenti in vista con l’arrivo del prossimo anno. Sarà un 2022 bollente.

E’ chiaro che i tifosi si aspettano qualche novità già all’inizio del nuovo anno, qualche rinforzo che possa far compiere un altro salto di qualità alla Juventus. Ma storicamente è difficile che i club investano tanti soldi nel mese di gennaio. Tuttavia non ci sono dubbi sul fatto che se ci sarà qualche occasione da cogliere al volo la dirigenza non se la farà sfuggire. E’ in estate che però ci si aspettano degli investimenti importanti in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, lo United vuole Tchouameni a gennaio

Tchouameni del Monaco è uno degli obiettivi primari della Juve per il futuro, anche se i tifosi continuano a sognare il ritorno di Pogba. E proprio questi due giocatori potrebbero dar vita ad un intreccio di mercato. Sul giovane mediano – come si legge su Le10Sport – adesso c’è il forte interesse del Manchester United che non vuole farsi trovare impreparato in caso di mancato rinnovo, e dunque addio, di Pogba. Tant’è che i Red Devils vorrebbero anticipare la concorrenza, Real Madrid compreso, e fare un tentativo per far trasferire Tchouameni in Premier League già a gennaio.