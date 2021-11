Calciomercato Juventus, c’è la prima richiesta per il bomber | Si tratta

Calciomercato Juventus, arriva la prima richiesta economica per il bomber obiettivo offensivo della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina, come comunicato da Agresti su Twitter, avrebbe già fatto sapere la sua domanda per far partire il bomber serbo classe 2000 Vlahovic. Una richiesta economica certamente importante, infatti il patron Commisso chiederebbe almeno 80 milioni di euro per il suo assistito, una cifra che orienta sempre di più verso la pista inglese ma la Vecchia Signora non molla la presa.

Chiesti 80 milioni per Vlahovic

80 milioni per uno dei prospetti più importanti del calcio mondiale. Il giovane serbo è un giocatore che ormai è chiaro diventerà uno degli attaccanti del futuro. Ma le richieste per il suo acquisto non sono di certo economiche, anzi, il presidente Commisso è stato più che preciso sul proprio assistito se partirà sarà soltanto di fronte ad un’offerta importantissima.

Un effetto asta già nel mercato di gennaio ma con propensione sempre più indirizzata verso la Premier League. 80 milioni il prezzo da pagare, come risponderà la dirigenza bianconera? Ancora indubbio saperlo ma è certo che il giocatore interessa e non poco ma i club inglesi sono in grado nell’immediato di sostenere una così importate cifra.