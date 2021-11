Juventus, il giovanissimo convocato a sorpresa | Futuro deciso

Juventus, il giovanissimo bianconero è stato convocato in nazionale insieme all’altro pupillo di Allegri, Paulo Dybala.

Juventus, tra i convocati della nazionale argentina, oltre al già confermatissimo Paulo Dybala, insieme a Messi e compagni, c’è anche il giovanissimo bianconero, appena diciottenne, Soulé. Il classe 2003 è entrato nei convocati del CT Scaloni per il match decisivo per la qualificazione ai mondiali contro Uruguay e Brasile. Una scelta che non fa felice solo il giocatore stesso, il giovane attaccante è uno dei pilastri dell’Under 23 bianconera, ma anche tutti i tifosi che si apprestano a consacrare uno dei volti nascenti della Juventus che verrà. Proprio così, non è escluso infatti che Soulé possa avere spazio anche in prima squadra, i tempi sono ormai maturi e l’appena diciottenne sembra già pronto per il salto di qualità. Non appena maggiorenne, il giovanissimo dovrà giocarsela già con Messi, Dybala e i grandi nomi della nazionale Argentina. Una notizia certamente inaspettata ma che dà molto fiducia sul giocatore che presto vedremo anche in prima squadra. Ecco quindi la lista di tutti gli attaccanti convocati per la sfida con la nazionale Argentina: Di Maria, Messi, Correa A., Correa J., Lautaro, Dybala, Alvarez, Almada, Simon, Zeballos, Gonzalez, Avila, Soulé, Gerth. Come scrive ‘Tuttosport’ sono ben cinque i nomi presenti del calcio italiano.

