Calciomercato Juventus, Conte è già carico | Pronto lo scippo

Calciomercato Juventus, pronto un tentativo per un giocatore bianconero che farebbe al caso del nuovo tecnico del Tottenham.

La fonte è di quelle autorevoli. La BBC, di solito, ci vede lungo. E secondo la principale nonché storica emittente britannica il Tottenham sarebbe già al lavoro per accontentare il suo nuovo allenatore, Antonio Conte. Il tecnico salentino è arrivato da pochi giorni a Londra, in sostituzione dell’esonerato Espirito Santo, ma il suo sì al direttore sportivo Fabio Paratici pare sia subordinato ad un’imponente campagna di rafforzamento. Quella che, la scorsa primavera, aveva richiesto anche all’Inter affinché potesse proseguire la sua avventura con la società nerazzurra.

Ricevette picche e il rapporto si interruppe. Più o meno quello che successe nell’ormai lontana estate del 2014 quand’era al timone la Juventus. E proprio ai bianconeri, secondo la BBC, proverà a strappare un giocatore. Un elemento che Conte segue con attenzione dallo scorso anno e che ha avuto modo di vedere diverse volte all’opera nella passata stagione.

Calciomercato Juventus, a Conte e Paratici piace McKennie

In questo caso ci sarebbe anche una non indifferente unione d’intenti con Paratici: fu grazie a lui, infatti, che Weston McKennie arrivò a Torino dallo Schalke 04. Il classe ’98 è in possesso di alcune caratteristiche che farebbero al caso dell’allenatore nativo di Lecce. Duttile, dinamico, abile negli inserimenti e con un buon senso del gol, può essere impiegato in tutti i ruoli del centrocampo, reparto chiave per quelle che sono le idee di gioco di Conte.

L’assalto al nazionale statunitense potrebbe essere effettuato già nella prossima finestra di marcato. E la Juventus, alla quale farebbe comodo un po’ di liquidità, non è detto che non sia disposta ad ascoltare l’offerta della società londinese.