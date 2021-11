Calciomercato Juventus, via a gennaio | Si valuta la risoluzione

Calciomercato Juventus, la società vuole cederlo a gennaio. Si valuta anche la risoluzione del contratto. Ma c’è un ostacolo

E’ uno di quegli elementi maggiormente indiziati ad andare via a gennaio. E la Juve, per levare dal bilancio il suo pesate ingaggio, è anche disposta a parlare di una risoluzione consensuale di contratto.

La situazione in casa bianconera ormai va dritta verso una direzione: Ramsey probabilmente non chiuderà la stagione con la maglia bianconera addosso. Le parti sono in continuo contatto per riuscire a trovare una soluzione definitiva della cosa. E non è detto che alla fine non ci si riesca, soprattutto se il gallese dovesse trovare una squadra ad accoglierlo. Soprattutto in Premier League ha mercato.

Calciomercato Juventus, c’è però un ostacolo

Secondo quanto riportato dal Corriere Torino, però, c’è un ostacolo. Ed è relativo al fatto che la Juve non ha nessuna intenzione di pagare una buonuscita al calciatore. Ramsey, che prende 7 milioni di euro all’anno, vorrebbe sicuramente monetizzare qualcosa, ma da quell’orecchio Cherubini, così come Agnelli, non ci sentono. Si potrebbe arrivare a un mezzo scontro, ma la sensazione che viene fuori al momento è che anche Ramsey voglia cambiare casacca.

Quindi, senza grosse problematiche, alla fine dovrebbe tutto andare a dama e filare per il verso giusto. Con la Juventus che risparmierebbe su un contratto decisamente pesante e con Allegri che potrebbe abbracciare già a gennaio un centrocampista da piazzare al fianco di Locatelli. Visto che quelli che si sono alternati fino al momento hanno deluso. Ma potrebbe essere anche un risparmio per riuscire a prendere il centravanti. Quello sì che serve eccome al tecnico.