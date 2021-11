Juventus, contro la Fiorentina idee chiare di Allegri sulla formazione

Quale sarà la formazione della Juventus che scenderà in campo nel prossimo turno di serie A contro la Fiorentina?

Giorno di vigilia per i bianconeri di Allegri, che cercano continuità dopo la vittoria ottenuta contro lo Zenit in Champions League. Un successo che ha ridato fiducia ad un gruppo che veniva da due sconfitte consecutive in serie A contro Sassuolo e Verona. La Fiorentina è una squadra dura da battere, con un Vlahovic che fa paura in attacco. Sarà lui l’uomo da tenere maggiormente d’occhio. Allegri non potrà contare su De Sciglio e probabilmente non rischierà Kean, comunque sulla via del recupero. Ci sarà invece Ramsey, che ieri si è allenato in gruppo.

Juventus in campo con una squadra offensiva

A quanto pare l’intenzione del tecnico è quella di schierare una formazione decisamente offensiva contro la Fiorentina. Come si legge su Gazzetta.it l’allenatore della Juventus dovrebbe giocare con un 4-4-2 pronto a trasformarsi in un 4-3-3. Con Szczesny tra i pali e una difesa che dovrebbe vedere Danilo e Alex Sandro esterni e al centro con De Ligt Chiellini più di Bonucci. A centrocampo McKennie va verso la conferma con Locatelli, mentre Chiesa e Bernardeschi saranno i due esterni pronti a supportare i due attaccanti. Con Morata titolare al fianco di un Dybala sempre più stella polare della formazione bianconera.