McKennie o Bentancur contro la Viola. Allegri sfoglia la margherita

Max Allegri è animato da un dubbio importante per la partita Juventus-Fiorentina. Deve decidere se utilizzare McKennie oppure Bentancur.

La Juve si fa soprattutto a centrocampo. Martedì McKennie ha affiancato Locatelli in mezzo e Bernardeschi ha giocato largo, quasi da ala pura. E’ una funzione a cui Rabiot non può assolvere. C’è differenza, anche perché l’escluso è stato Bentancur. McKennie è molto più disordinato di Rabiot, è più debole se si parla di attenzione ma molto più forte se si ragiona di capacità di attaccare la porta. Scegliere uno o l’altro cambia le partite. Allo stesso modo, rimettere Rabiot a sinistra riproporrebbe la Juve “storta” (copyright Max) di questo inizio. Allegri, che ieri notte ha dormito con la squadra in ritiro, oggi prenderà le sue decisioni.

McKennie gioca, Morata anche

Impressioni dell’anti-vigilia pubblicate dalla Gazzetta dello Sport. Morata è il favorito per giocare con Dybala davanti, Kean ha lavorato anche ieri a parte e probabilmente non sarà della partita. Dietro De Ligt potrebbe trovare una maglia nel solito 3×2 dei difensori centrali. Piccola buona notizia da Ramsey, che è tornato a lavorare con la squadra. La tentazione di riproporre l’atteggiamento di martedì non può non esserci e McKennie giocherà.