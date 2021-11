Calciomercato Juventus, effetto domino | Assalto dello United

Calciomercato Juventus, mentre si avvicina in maniera del tutto inaspettata l’affare Pogba, lo United corre ai ripari. Obiettivo in comune

Si avvicina, quasi in maniera del tutto inaspettata anche, l’affare Pogba. Ieri infatti vi abbiamo parlato di un accordo che sembra quasi raggiunto tra la Juventus e il calciatore. Un ingaggio di 15 milioni di euro all’anno, e la voglia di tornare a Torino avrebbero fatto la differenza.

E questa soluzione, potrebbe scatenare un affetto domino. Sì, perché il Manchester United, per corriere ai ripari, avrebbe messo nel mirino un altro elemento che la Juve segue da molto tempo. E che non è mai uscito dai radar di Cherubini che, però, è davvero vicino al fare il colpo più importante della sua carriera. Quello di riportare il Polpo in maglia bianconera.

LEGGI ANCHE: Milenkovic, l’altro serbo che piace alla Juventus (e all’Inter)

Calciomercato Juventus, lo United vuole Tchouameni

Secondo todofichajes.com, il club inglese, che ha strappato Cristiano Ronaldo proprio negli ultimi giorni di mercato, sarebbe pronto a tuffarsi su Aurélien Tchouaméni che è in questo momento il primo reale obiettivo dei rossi di Manchester per la prossima estate, visto che Pogba, in un modo o nell’altro, andrà sicuramente via. Il centrocampista francese del Monaco, è stato diverse volte accostato alla società bianconera in questi mesi. E c’è da dire, anche, che la Juventus ha già allacciato i contatti con il club monegasco proprietario del cartellino. Una soluzione che adesso appare in secondo piano, visto che gli sforzi vanno tutti verso l’altro francese, pronto alla sua seconda vita in bianconero.

Vedremo alla fine, e si capirà molto già a gennaio, quali sono le reali intenzioni della Juve. Certo è che riuscire a riportare Pogba in Serie A sarebbe un colpo da capogiro. Anche se le qualità di Tchouameni sono sotto gli occhi di tutti. E in futuro potrebbe diventare un crack.