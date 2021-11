Calciomercato Juventus, lo United mette la freccia | “Contatto” ufficiale

Calciomercato Juventus, i Red Devils fanno sul serio: c’è il contatto tanto atteso che interessa anche Cherubini.

Tra pochi istanti la Juventus sarà impegnata nella delicata sfida dell’Allianz Stadium contro la Fiorentina, il verdetto della quale potrebbe incidere in maniera determinante anche sulle strategie che Cherubini deciderà di adottare sul mercato.

Non è un mistero, e lo abbiamo ribadito in più di una circostanza, che il centrocampo rappresenti la spada di Damocle della Vecchia Signora, che ha sicuramente bisogno di almeno un innesto in grado di innalzare il tasso tecnico e fisico; un nome su tutti, prescindendo dal sogno Pogba, è quello di Aurelien Tchouameni, per il quale furono mossi passi concreti già in estate, prima di sferrare l’assalto decisivo per Manuel Locatelli, poi approdato all’ombra della Mole. A distanza di qualche mese, la concorrenza per la mezzala francese del Monaco si è fatto molto più agguerrita, al punto che adesso è il Manchester United il club maggiormente intenzionato a fare sul serio per il classe ‘2000.

Calciomercato Juventus, affare Tchouameni | Emissari al lavoro

Secondo quanto riportato da Football Insider, emissari del Manchester United, già in azione nel corso della gara che ha visto protagonista il Monaco in Europa League, visioneranno Tchouameni anche in campionato, segnale evidente che i Red Devils pianificano un blitz a stretto giro di posta: il club monegasco fin qui ha richiesto 40 milioni di euro per lasciarlo partire, ma non è escluso che, originatasi un’asta internazionale, la valutazione del calciatore non possa esponenzialmente lievitare.