Juventus, infortunio dell’ultim’ora | L’annuncio di Allegri a DAZN

Juventus-Fiorentina, altra tegola per i bianconeri: l’annuncio di Allegri a Dazn fa chiarezza sull’ultimo infortunio.

Poco prima del fischio d’inizio di Juventus-Fiorentina, Max Allegri si è intrattenuto brevemente ai microfoni di DAZN, cogliendo anche l’occasione per offrire nuove delucidazioni in merito alla situazione infortunati.

Negli undici titolare non figura infatti Leonardo Bonucci: come rivelato da Allegri nel corso della sua intervista a Dazn, non si tratta di una scelta tecnica, ma di una logica dettata dalle situazioni fisiche precarie del difensore ex Inter che, stando a quanto riferito dal tecnico livornese, ha subito un affaticamento al flessore, motivo per il quale ha preferito concedergli un turno di riposo.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “ammutinamento” e addio | Decisione estrema

Toccherà dunque a Chiellini e Bonucci non far rimpiangere “Bonny”, e provare a tenere a bada le scorribande degli uomini di Italiano: è chiaramente Vlahovic il pericolo numero uno, ma i gigliati hanno dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà qualunque squadra grazie alla grande intensità del proprio gioco, che sicuramente creerà dei grattacapi alla retroguardia bianconera.