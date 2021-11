Formazioni ufficiali Juventus Fiorentina | Allegri lo ha bocciato di nuovo

Juventus Fiorentina, le formazioni ufficiali della sfida dell’Allianz Stadium: le scelte di Allegri in difesa e in mediana.

Una partita da non fallire: la Juventus che affronta all’Allianz Stadium la lanciatissima Fiorentina di Vincenzo Italiano, sa che un’eventuale sconfitta potrebbe avere delle ripercussioni deleterie per il proseguo della stagione.

In quello che si preannuncia come il primo vero turning point, Allegri si affida grossomodo alla formazione che pochi giorni fa ha sbaragliato senza troppe difficoltà lo Zenit in Champions League, con Chiesa e Rabiot esterni alti, e Locatelli e Mckennie in mediana. Risolto il dubbio in difesa: giocherà Chiellini, con Bonucci relegato in panchina, ma occhio ad una possibile staffetta.

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Martinez, Milenkovic, Odriozola, Biraghi, castrovilli, Torreira, Bonaventura, Callejon, Vlahovic, Saponara.