Calciomercato Juventus, può partire per 15 milioni di euro

Il calciomercato della Juventus continua a registrare voci in arrivo del nuovo anno. La finestra di trasferimenti è ormai alle porte.

Gennaio si avvicina e in casa bianconera non dovrebbero esserci delle rivoluzioni in organico. La dirigenza sicuramente proverà a sfruttare delle eventuali occasioni che ci saranno per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Ma in caso di nuovi arrivi ci sarebbero anche delle partenze, in modo da non appesantire troppo il monte ingaggi. Uno dei calciatori in uscita potrebbe essere Ramsey, che non sta trovando spazio nemmeno in questa stagione. Ma secondo i rumors anche un altro centrocampista potrebbe partire.

Calciomercato Juventus, 15 milioni per la cessione di Rabiot

Sportmediaset riporta le voci che arrivano dalla stampa inglese secondo le quali la Juventus avrebbe già fissato il prezzo in caso di cessione del centrocampista francese. Per lasciare partire Rabiot i bianconeri chiederebbero 15 milioni di euro e non mancherebbero le squadre interessate. Ci sarebbero in lizza già Arsenal e Newcastle per assicurarsi le sue prestazioni. Difficile però pensare che la Juve si privi di Rabiot a stagione in corso, tanto più che ieri Allegri lo ha schierato titolare contro la Fiorentina.