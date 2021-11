Calciomercato Juventus, rebus riscatto | Arriva la decisione

Calciomercato Juventus, il suo riscatto è sempre più complicato: ecco la decisione dei bianconeri che cambia i piani.

Dopo l’exploit contro lo Zenit, ci si attendeva una prova scoppiettante anche contro la Fiorentina, e invece i gigliati sono riusciti a tenere a bada con relativa tranquillità l’artiglieria di fuoco della “Vecchia Signora”.

Sebbene sia stato elogiato da Allegri nel corso delle interviste post partita, Alvaro Morata neanche contro i toscani è riuscito ad incidere, trovando sì la via del goal, ma in fuorigioco; più in generale, la sensazione è che l’ex Canterano fatichi a trovare la porta con continuità, prendendosi troppe “pause” all’interno dei 90 minuti. Tutti fattori che starebbero spingendo la Vecchia Signora a prendere una decisione importante in vista del suo futuro.

Calciomercato Juventus, niente riscatto per Morata: le ultime

Secondo quanto riportato da elgoldigital.com, l’intenzione della Juve sarebbe quella di non esercitare il riscatto di Morata, per il quale i bianconeri dovrebbero versare 30 milioni di euro nelle casse dell’Atletico Madrid, club che ancora ne detiene la proprietà del cartellino. Chiaramente questo potrebbe incidere in maniera determinante anche sull’eventuale assalto per Dusan Vlahovic, che a quel punto diventerebbe l’obiettivo principale per rimpolpare in maniera definitiva il reparto offensivo.