Calciomercato Juventus, trattativa avanzata | Dalla Spagna hanno fretta

Calciomercato Juventus, l’obiettivo bianconero gradirebbe la destinazione. Ma per il rinnovo non è detta l’ultima parola.

Erano quattro partite che la Juventus non faceva registrare un clean sheet. Contro la Fiorentina, nell’anticipo di ieri, i bianconeri sono riusciti finalmente a tenere la porta inviolata, com’era già avvenuto un mese fa durante i quattro 1-0 di fila tra campionato e Champions League. Un segnale importante, considerando che contro i viola la difesa era in piena emergenza. L’insolita coppia Rugani-De Ligt, malgrado le perplessità iniziali, ha retto agli assalti di Vlahovic e compagni.

Ma è altrettanto ovvio che in futuro la dirigenza dovrà intervenire per sistemare anche questo reparto, soprattutto alla luce dei ricorrenti problemi fisici di Chiellini e Bonucci, ieri entrambi indisponibili. In tal senso, il mercato dei parametri zero sembra offrire delle soluzioni interessanti.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid accelera per Rudiger

Uno che potrebbe fare al caso di Allegri è il nazionale tedesco Antonio Rudiger, oggi in forza al Chelsea. L’ex romanista è da tempo uno dei pilastri difensivi della squadra campione d’Europa in carica e l’esperienza inglese lo ha reso ancora più completo. Il suo contratto scadrà a giugno ma le trattative per il rinnovo sono ancora in alto mare. Troppa la differenza tra domanda e offerta. Non a caso, infatti, diversi club si sarebbero fiondati sul giocatore, tra cui la stessa Juventus.

💥 At this moment, negotiations between Real Madrid and António #Rudiger are advanced. 🇩🇪 #RMCF Chelsea still hasn’t given up on renewing the German player’s contract. 🔵 #CFC — Pedro Almeida (@pedrogva6) November 6, 2021

Non fanno ben sperare, tuttavia, le notizie che giungono dalla Spagna. Secondo il giornalista portoghese Pedro Almeida, il Real Madrid starebbe trattando con l’entourage di Rudiger, a cui non dispiacerebbe affatto finire alla corte di Carlo Ancelotti. Nel frattempo, però, il Chelsea non sembra intenzionato ad arrendersi.