Juventus, De Ligt: “Migliorare ancora per continuare a vincere”

Di “corto muso” la Juventus è riuscita a superare la Fiorentina in extremis conquistando un prezioso successo in campionato.

La squadra di Allegri ha sofferto contro un avversario ben messo in campo, ma alla fine è riuscita a spuntarla grazie alla rete di Cuadrado nel recupero. Tre punti d’oro che regalano tranquillità, anche se c’è la consapevolezza di dover sudare parecchio se si vogliono recuperare posizioni in classifica. Senza Bonucci e Chiellini, è stato De Ligt il leader della retroguardia, affiancato da Rugani. Per l’olandese una prova ottima ma anche la certezza che bisogna dare di più.

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, assalto a gennaio: la chiave è De Ligt

LEGGI ANCHE—>Calciomercato Juventus, il grande rifiuto: ha detto no ad Agnelli due volte

Juventus, De Ligt: “Qui sono cresciuto fisicamente e tatticamente”

“Dobbiamo migliorare ancora, per continuare a vincere. Mi piace giocare contro attaccanti forti come Vlahovic, è una grande sfida per me, ma serviva una prova di squadra per mantenere l’equilibrio necessario a fare il giusto lavoro difensivo” sono le parole del difensore olandese sul sito ufficiale del club. “Personalmente sono cresciuto fisicamente e tatticamente qui alla Juve, ed è un lavoro che si deve fare giorno dopo giorno” continua De Ligt. Tante sirene di mercato nei suoi confronti, ma l’impressione è che la Juventus difficilmente si priverà del perno della sua difesa.