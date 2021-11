Calciomercato Juventus, concorrenza serrata | È duello con l’Arsenal

Calciomercato Juventus, il suo è un profilo che farebbe al caso di Massimiliano Allegri ma occhio alle sirene della Premier League.

Che la Juventus abbia bisogno di un attaccante di un certo peso è ormai chiaro a tutti. Le ultime prestazioni dei bianconeri sono state abbastanza esaustive in tal senso. Tranne qualche eccezione (vedi Zenit) in avanti si fa una fatica tremenda e nessuno sembra in grado di riempire l’enorme vuoto lasciato lì in mezzo da Cristiano Ronaldo. Cercasi gol, dunque. Finora la Vecchia Signora ne sta segnando con il contagocce. È quasi impossibile sostituire un fenomeno come il portoghese, ma chi doveva farne le veci – per ora – ha deluso.

Il bomber non c’è e Massimiliano Allegri deve necessariamente ricorrere ad altre soluzioni per bucare la porta avversaria. Con la Fiorentina è stato decisivo Cuadrado, ma spesso tocca a Chiesa togliere le castagne dal fuoco con le sue micidiali percussioni. Uno che è tutto fuorché un centravanti puro.

Calciomercato Juventus, i Gunners preparano l’offerta per Isak

A gennaio, dunque, non è da escludere che il direttore sportivo Cherubini abbia già in serbo qualche colpo. Si cerca un profilo possibilmente giovane e dal prezzo del cartellino contenuto. Spese folli, al momento, non sono possibili. Uno che è da tempo nel mirino degli uomini di mercato bianconeri è lo svedese Alexander Isak, oggi in forza alla Real Sociedad. C’è anche il suo “zampino” nell’ottimo inizio di campionato della squadra basca. Isak è un attaccante di appena 22 anni che sa fare un po’ tutto. Ma possiede soprattutto fisico e centimetri, quello che oggi servirebbe ad Allegri.

Secondo quanto riportato dal sito fichajes.net, però, la Juventus dovrà fare attenzione alle sirene della Premier League. Sullo svedese infatti c’è anche l’Arsenal, che nelle ultime ore avrebbe accelerato offrendo al club spagnolo una cifra che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro.