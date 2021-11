Calciomercato Juventus, occhi alla Germania | Scelto il nuovo bomber

Calciomercato Juventus, l’entourage avrebbe messo gli occhi su un giovane bomber davvero speciale in grado di fare la differenza.

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno due obiettivi in attacco, quello primario ma decisamente più complicato soprattutto per gennaio, cioè Vlahovic e l’alternativa al serbo, cioè il classe 1999 Darwin Nunez. Come riferito da ‘Tuttosport’, in occasione della sfida Champions tra Benfica e Bayern Monaco, ci sarebbero stati collaboratori del ds Cherubini in quel di Monaco in Germania per osservare da vicino il giocatore che è un vero e proprio obiettivo offensivo.

Nunez nuovo volto per l’attacco

Il bomber del Benfica è uno dei nuovi volti interessanti per l’attacco, giocatore ancora giovane ma capace di fare già la differenza. Proprio per questo motivo i bianconeri sondano la fattibilità dell’operazione fin da subito, consapevoli delle qualità del giocatore già ai vertici europei.

Il primo obiettivo rimane saldamente Vlahovic ma in caso di mancato accordo con il bomber serbo, l’alternativa Nunez potrebbe, davvero, fare al caso dei bianconeri. L’uruguaiano è già un vero e proprio bomber capace di fare la differenza anche in palcoscenici importanti come quello della Champions League.