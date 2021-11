Cuadrado, il gol senza il contratto | Cosa manca per la firma

Cuadrado doveva essere uno dei primi a ricevere il rinnovo di contratto dalla Juventu. Ma la firma è inesorabilmente slittata chissà a quando.

Una vittoria arrivata all’ultima curva, una vittoria da Juventus. Che ringrazia Cuadrado per i tre punti vitali contro un’ottima Fiorentina. Sterzata e controsterzata, destro a infilare Terracciano e poi solito balletto sotto la curva dei tifosi bianconeri. Juan non tradisce mai nei momenti più delicati, leader di una squadra che ha bisogno di ritrovare lo spirito degli anni vincenti. Per farlo servirà sicuramente il carisma, l’esperienza e la classe del nazionale colombiano che ha il contratto in scadenza nel prossimo luglio. Il contratto sembrava cosa fatta, sono sei mesi che il club tranquillizza il colombiano, ma di firma non se ne è parlato. Mai.

Cuadrado, cosa manca per il rinnovo

Una situazione che verrà risolta presto perché la trattativa per il rinnovo è arrivata al traguardo finale scrive il portale calciomercato.com. Nel nuovo contratto di Cuadrado è presente una clausola che prevede il rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi. Nessun problema per quanto riguarda l’aspetto economico: il numero 11 bianconero vedrà confermati i 5 milioni d’ingaggio attuali, magari legandoli a dei bonus sul rendimento.