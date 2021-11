Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa | Allegri gongola

Calciomercato Juventus, l’ultima suggestione dello scambio in mediana farebbe felice il mister Allegri che arriverebbe ad un profilo ideale.

Calciomercato Juventus, l’ultima grande suggestione di mercato vedrebbe un’eventualità che farebbe felice il mister Allegri. Come riportato da ‘Calciomercatoweb.it’, i Red Devils starebbero pensando ad uno scambio di cartellini in mediana. Si parla infatti di un addio di Ramsey, che ritornerebbe così in Inghilterra, in cambio di Matic. Un profilo, quello del serbo, che farebbe comodo ad Allegri proprio a centrocampo.

Matic giocatore che piace da diverso tempo ad Allegri guadagna esattamente quanto Ramsey e proprio come il gallese ha un contratto in scadenza nel 2023. Come dicevamo poc’anzi, il profilo di Matic farebbe al caso di Allegri visto che avrebbe un giocatore capace di proteggere in difesa ma di essere anche un ottimo ausilio per la fase offensiva. L’ex Chelsea, pur non essendo giovanissimo, farebbe al caso del mister.

Un tavolo che potrebbe dunque mettere d’accordo entrambe le società, dove i giocatori non sono più i protagonista e sarebbe disposti a salutare i rispettivi club accettando di buon grado lo scambio. Aspettiamo dunque la mossa vincente della dirigenza bianconera.