Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra l’annuncio | Si chiude il mediano

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra l’annuncio: c’è anche la dirigenza bianconera interessata al giovane centrocampista.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra esattamente dal ‘Manchester Evening news’ si parla di un obiettivo in mediana. Giocatore seguito dal Manchester United, Zakaria è il centrocampista che sarà al centro del mercato prossimo. In scadenza con il Borussia Monchengladbach, molte squadre vogliono arrivare allo svizzero classe 1996 a parametro zero, fra queste, oltre ai bianconeri, ci sarebbe proprio il forte pressing della squadra di Cristiano Ronaldo.

Zakaria obiettivo in mediana

Accostato anche alla squadra di Mourinho, lo svizzero è il vero obiettivo dei bianconeri così come del Manchester United. Centrocampista difensivo che farebbe comodo a tutti e dal grande margine di crescita vista la giovane età. Zakaria, che compirà 25 anni alla fine di questo mese, è in scadenza di contratto al Borussia Monchengladbach, il che significa che potrebbe presto essere disponibile già a parametro zero a partire da giugno.

Zakaria è stato spesso accostato alle big inglesi negli ultimi tempi, con un passaggio in Premier League quasi assicurato già dalla prossima estate. Molto attivi, oltre allo United, ci sarebbe anche l’Arsenal che non viaggi proprio in lidi sereni ultimamente. Ma le due big di Serie A, bianconeri in pole, faranno di tutto per assicurarsi uno dei profili più promettenti del palcoscenico europeo.