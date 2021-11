Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra | Vuole andarsene a gennaio

Calciomercato Juventus, la dirigenza resta vigile su un colpo estero che insegue da diverso tempo ma bisogna fare i conti con la concorrenza.

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a rimanere interessati al cartellino di Donny Van de Beek, centrocampista classe 1997 del Manchester United e della nazionale olandese. Obiettivo che inseguono da diverso tempo e che, ora, potrebbe diventare l’opportunità, come riportato dai colleghi inglesi di ‘Sportmail’.

Van De Beek obiettivo per gennaio

Un grande obiettivo per gennaio che però avrà anche e, ovviamente, una grande concorrenza: come riportato dai colleghi inglesi di “Sportmail”, l’olandese vorrebbe lasciare Manchester già a gennaio ma non è detto che sia, per forza, in un altro campionato. Infatti il giocatore è anche molto cercato in Inghilterra.

Nel caso infatti dovesse rimanere in Premier League, il giocatore è seguito da vicino da Newcastle, Everton e Wolverhampton che vorrebbero poterlo chiudere già nel mercato di gennaio. Ora la Juventus dovrà trovare l’offerta giusta per convincerlo a venire sotto la Mole.