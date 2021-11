Calciomercato Juventus, doppia beffa Haaland | Cash e scambio

Calciomercato Juventus, le grandi manovre attorno al centravanti norvegese potrebbe riguardare anche i bianconeri. Ecco perché.

Grandi manovre alla Casa Blanca. Che, indirettamente, potrebbero riguardare anche la Juventus. Non è un mistero che gli uomini mercato bianconeri siano da tempo sulle tracce di un elemento che negli ultimi mesi sta trovando sempre meno spazio a Madrid, al punto da sembrare ormai estraneo ai progetti futuri dei Blancos. Da Torino continuano infatti a monitorare con attenzione gli sviluppi intorno alla vicenda che riguarda Marco Asensio. L’esterno offensivo maiorchino, dal 2016 al Real, fa fatica a scrollarsi di dosso l’etichetta di esubero, affibbiatagli dall’intransigente stampa madrilena già nella scorsa estate.

Da quando è tornato nella capitale spagnola, Carlo Ancelotti ha provato a recuperarlo – Asensio è reduce da un brutto infortunio al ginocchio – ma il giocatore non sta ripagando la sua fiducia. Una serie di prestazioni insufficienti sembrerebbero aver convinto il presidente Florentino Perez a rimetterlo sul mercato.

Calciomercato Juventus, Asensio “promesso” al Borussia Dortmund

Asensio è appetito da diversi club inglesi. Ma tra i suoi ammiratori figura ovviamente anche la Juventus, che lo porterebbe volentieri a Torino per aumentare le proprie opzioni in attacco. Tuttavia, le notizie che arrivano dalla Spagna non sono confortanti. Secondo il portale diariogol.com, infatti, il Real Madrid starebbe pensando di utilizzarlo come moneta di scambio per arrivare a Erling Haaland, il fromboliere norvegese del Borussia Dortmund: l’altro grande sogno della dirigenza Blancos insieme a Mbappé.

Dalla Germania hanno fatto sapere che il prezzo del centravanti si aggira sui 150 milioni e Asensio potrebbe rappresentare una valida contropartita per accontentare le richieste della società tedesca.