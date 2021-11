Calciomercato Juventus, accordo sfumato | La mossa di Cherubini

Calciomercato Juventus, il rinnovo non arriva: Cherubini non ha dubbi. Ecco la mossa dei bianconeri che spiazza tutti.

Alla luce della situazione economica che tutti conosciamo, la Juventus per rinforzare il proprio organico già a gennaio dovrà far affidamento a molta “inventiva”, cercando di capitalizzare al massimo le occasioni che si paleseranno.

Per quanto concerne il possibile “regalo” a centrocampo da fare ad Allegri, sono diversi i profili attenzionati dalla Vecchia Signora, che da tempo hanno effettuato dei sondaggi per Aurelien Tchouameni, mezzala in forza al Monaco, per il quale, però, servono almeno 40 milioni di euro. Più accessibile, perché si svincola a parametro zero la prossima estate, è Denis Zakaria, che però fa gola anche alla Roma, sulle sue tracce da molti mesi: l’elvetico piace e non poco alla “Vecchia Signora”, alla quale in estate era stato accostato anche Axel Witsel che, come Zakaria, potrebbe svincolarsi la prossima estate.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic | La risposta “definitiva” all’Arsenal

Calciomercato Juventus, Witsel non rinnova con il Borussia: la mossa dei bianconeri

Secondo quanto riportato da “Sport 1”, le trattative tra l’entourage del belga e il Borussia Dortmund si sarebbero arenate, motivo per il quale tutto lascia presagire che si possa consumare un addio tra pochi mesi. Tuttavia, stando alla medesima fonte, la Juventus non avrebbe nessuna intenzione di sferrare l’assalto per l’ex Zenit, per il quale non sarebbe in programma nessuna offerta: ciò permetterebbe alla Roma, anch’essa sulle tracce della mezzala, di ritornare prepotentemente in corsa.