Cherubini ha la penna in mano | Rinnovo in casa Juventus

Cherubini e Agnelli intenzionati a seguire le indicazioni di Max Allegri sul rinnovo contrattuale da proporre ad uno dei simboli della Juventus: Juan Cuadrado.

Ancora Juan Cuadrado, grazie. Con gioco di parole, “Juan more”: un altro anno con Juan. E’ il gioco che stamattina la Gazzetta dello Sport effettua per annunciare che è imminenti un’operazione di rinnovo contrattuale. La sosta della Juventus non è propriamente una vacanza, perché molti giocatori sono con le nazionali, mentre la dirigenza pensa (tra l’altro) ai rinnovi. E allora, attenzione al sorpasso: la firma con il colombiano potrebbe arrivare prima di quella, attesissima, di Paulo Dybala. Questione di voli intercontinentali, trattative e scelte degli agenti.

Cuadrado, arriva la firma

Situazione: il contratto di Cuadrado scade a giugno e c’è una volontà comune di continuare insieme. La Juve senza il con,biano è una squadra peggiore – zero dubbi su questo – e lui sta bene alla Juve. Vale un’eccezione alla regola del ringiovanimento della rosa. La questione, semmai, è capire a che condizioni si può fare quel rinnovo. Spera in un contratto di due anni, mentre la Juve ha in testa un prolungamento di una sola stagione. E allora il 2023 è l’ipotesi più probabile, con uno stipendio simile – se non uguale – ai 5 milioni a stagione che Juan guadagna ora.