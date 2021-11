Juventus, Lapo Elkann distrugge DAZN | Il post diventa virale

Juventus, frasi al vetriolo contro la decisione della piattaforma di streaming di dire stop allo sdoppiamento degli abbonamenti. Ecco il suo tweet.

Un terremoto. La novità che DAZN introdurrà a partire dal prossimo dicembre è diventata inevitabilmente la notizia del giorno. Sui social non si parla d’altro. L’indiscrezione l’ha lanciata questa mattina il Sole 24 Ore, ma le polemiche non accennano a fermarsi, tant’è che l’hashtag è tuttora in tendenza. In sostanza, non si potrà più accedere ai contenuti della piattaforma di streaming da due dispositivi diversi in contemporanea. O meglio, continuerà ad essere possibile ma utilizzando esclusivamente lo stesso indirizzo IP.

Una pessima notizia, insomma, per chi aveva deciso di utilizzare in “condivisione” l’abbonamento con l’obiettivo di ridurre i costi dividendo le spese del canone mensile. Decisione che a molti, dunque, non è andata giù. Anche alla luce dei frequenti disservizi con cui gli utenti hanno dovuto fare i conti nelle scorse settimane e ai quali DAZN ha cercato di rimediare attraverso scuse ufficiali e promesse di rimborso.

Juventus, nel mirino di Lapo c’è il cambio in corso dei termini del servizio

Non è ancora arrivata una conferma ufficiale, ma difficilmente DAZN cambierà idea. A quanto pare i principali motivi che hanno spinto l’azienda ad adottare questo drastico provvedimento riguardano il contrasto alla pirateria. Ma non è bastato per convincere la maggior parte degli utenti, di nuovo sul piede di guerra. Ancora più di prima. Su Twitter è apparso qualche ora fa anche un “cinguettio” al vetriolo di Lapo Elkann. Che non le ha di certo mandate a dire.

Servizio non ottimo, cambio di termini servizio in corso di campionato. La pirateria si sconfigge con prodotti di qualità, accessibili e facili da utilizzare. Si può guadagnare extra con contenuti premium, non con i giochi delle 3 carte a spese dei consumatori #Daznout — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 9, 2021

