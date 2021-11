Calciomercato Juventus, rinnovo Bernardeschi | Rischio “tradimento”

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Bernardeschi non è scontato, e le ultime indiscrezioni alimentano dubbi ed incertezze.

Troppo spesso bistratto da quelli che dovrebbero essere i suoi sostenitori, si sta togliendo non pochi sassolini dalle scarpe Federico Bernardeschi, al quale Allegri sta ritagliando uno spazio di considerevole importanza nel suo scacchiere tattico.

Impiegato sia come falso nueve che come mezzala in un centrocampo a tre, oltre che come ala sinistra, suo ruolo “originario”, il Berna ha fornito molte prestazioni interessanti, di autorevolezza e solidità, soprattutto in Champions League, dove ha la possibilità di sfoderare la sua forza fisica in concomitanza dei maggiori spazi che i bianconeri hanno a disposizione. Resta da capire, però, quale sarà il futuro dell’ex Fiorentina, legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Juventus, rinnovo di Bernardeschi in stand-by | Sondaggi dall’estero

L’intenzione di “Madama” sarebbe quella di corrispondere a Bernardeschi un’offerta al ribasso rispetto ai 4 milioni di euro annui che attualmente percepisce all’ombra della Mole; secondo quanto riportato da TMW, negli ultimi giorni alcuni club della Premier e della Ligue 1 avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno. In Italia, il calciatore è stato accostato al Milan, ma senza troppa convinzione: rebus, dunque, ancora molto lontano da una risoluzione.