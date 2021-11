Calciomercato Juventus, dalla Spagna assicurano | Ancora tutto aperto

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rassicurano la dirigenza che potrebbe chiudere nuovamente l’obiettivo che sembrava perso.

Calciomercato Juventus, alla fine la pista che porta a Dembele potrebbe, essere, incredibilmente ancora aperta. Sembrava cosa ormai fatta il suo rinnovo anche per volontà dello stesso giocatore che si vede ancora parte del progetto ma dal portale spagnolo ‘Sport’ si parla di un nuovo tentativo da parte dei bianconeri. Proprio così, non c’è ancora nessun accordo tra la dirigenza blaugrana e l’entourage del giovane francese che giusto l’estate scorsa fu proposto al Manchester City per uno scambio con Sterling che però rifiutò l’opportunità spagnola, preferendo, dunque, rimanere in Inghilterra.

Dembele sogno possibile

Dembele è, a tutti gli effetti, ancora un sogno possibile. Non c’è di fatto nessun rinnovo che lo legherebbe ancora al Barcellona e per questo motivo la Vecchia Signora potrebbe sfruttare il momento opportuno.

Il francese è quindi un vero e proprio obiettivo perseguibile in estate, quando andrà, infatti, a parametro zero.