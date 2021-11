Calciomercato Juventus, pronto il “3 x 1” | Vlahovic arriva così – VIDEO

Calciomercato Juventus, la strategia di Cherubini per piazzare l’affondo decisivo per Dusan Vlahovic: i dettagli.

Dopo i due successi consecutivi ottenuti contro Zenit e Fiorentina, la Juventus di Max Allegri non solo si è assicurata la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Champions, ma ha anche rosicchiato punti preziosi alle dirette concorrenti in campionato. Tuttavia, i problemi palesati dai bianconeri in questo scorcio di stagione hanno fatto scattare l’allarme, e Cherubini è al lavoro per provare a rinforzare l’organico per sopperire alla sterilità offensiva. Il primo nome sulla lista della “Vecchia Signora” resta sempre quel Dusan Vlahovic già sondato da tempo, e per il quale “Madama” potrebbe affondare il colpo con una strategia ben definita.