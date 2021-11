Kulusevski, la pedina da sacrificare a gennaio | La Juventus ha deciso

Kulusevski messo sul mercato dalla Juventus. L’esterno svedese potrebbe essere ceduto dai bianconeri a gennaio per fare cassa. C’è bisogno di liquidità.

La Juventus sarebbe intenzionata a cedere già a gennaio Dejan Kulusevski, esterno d’attacco classe 2000 della nazionale svedese. Il tutto per avere denaro fresco da spendere per rinforzare subito la squadra. Come riportato dal “Corriere dello Sport“, il giocatore finora non ha mai convinto del tutto in quasi un anno e mezzo di permanenza a Torino. Ecco potrebbe essere ceduto per cifre superiori ai 35 milioni di euro. La Juve, quantomeno, valuterebbe offerte a partire da quella cifra, qualora dovessero arrivare. Ma non è mai facile cedere giovani calciatori nel bel mezzo della loro fase involutiva.

Kulusevski con la valigia in mano

Su di lui ci sono diverse squadre della Premier, alcune avrebbero perfino effettuato un sondaggio. Sicuramente c’è il Tottenham di Fabio Paratici, il direttore sportivo che lo ha voluto in maglia bianconera facendo un importante sacrificio economico. Ricordiamolo: 45 milioni di euro per un calciatore ad oggi non all’altezza della maglia che indossa. Soprattutto la pista inglese in questo momento è quella più calda. Si è parlato anche di un possibile scambio con la Fiorentina per arrivare a Vlahovic, ma Commisso chiede solamente soldi e non accetterebbe contropartite tecniche.