Calciomercato Juventus, rivoluzione in corsia | Asta in Serie A – VIDEO

Calciomercato Juventus, le ultime sulle manovre dei bianconeri che riguardano le corsie esterne.

La situazione legata alla corsia mancina si sta rivelando una vera e propria spada di Damocle per la compagine di Allegri, con il solo Alex Sandro che, per ovvie ragioni, è costretto a fare il bello e il cattivo tempo. Luca Pellegrini, infatti, sta deludendo le attese, e non è da escludere che possa essere vagliata una sua cessione a stretto giro di posta; motivo per il quale Cherubini ha cominciato a tastare il terreno in vista di un eventuale sostituto.