Calciomercato Juventus, Allegri lo ha convinto | Roma beffata

Calciomercato Juventus, Allegri supera la concorrenza e beffa la Roma per il super colpo. Tutto fatto per il centrocampista.

Calciomercato Juventus, già nelle precedenti edizioni avevamo parlato di questo giocatore: Denis Zakaria, l’abile centrocampista del Borussia M’gladbach in scadenza di contratto. Lo svizzero era, praticamente, un obiettivo primario per la Roma di Mourinho ma la Vecchia Signora sembra aver beffato definitivamente i giallorossi. Giocatore che non aveva corte solo in Italia ma anche all’estero da big club europei come il Barcellona, tanto che con l’annuncio del nuovo allenatore Xavi sembrava cosa già fatta. Sembra appunto, visto che Allegri avrebbe superato la concorrenza facendo saltare, di fatto, l’operazione con i blaugrana.

Allegri supera tutti | Barcellona beffato

Nelle ultime sessioni di mercato la Vecchia Signora è stata una delle società più abili a chiudere i cosiddetti parametro zero, giocatore capaci di fare la differenza anche se gratuitamente, molti dei titolari di oggi sono arrivati proprio con questa modalità. E si aspettano che il prossimo sia proprio l’ex degli Young Boys, ora fulcro del centrocampo tedesco. Infatti i bianconeri avrebbero già preparato il contratto con Zakaria che darebbe al giocatore uno stipendio allettante. Totalmente superiore rispetto all’offerta del Barcellona di Xavi.

Ma la vera e propria “bomba di mercato” la lanciano i colleghi spagnoli di ‘Elnacional.cat’ che parlano di un contatto già avvenuto tra Massimiliano Allegri e Zakaria, e proprio il mister bianconero lo avrebbe convinto quasi subito a scegliere la Juventus.