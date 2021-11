Calciomercato Juventus, il club londinese sarebbe pronto a fare un’offerta al giocatore ed ai bianconeri già a gennaio.

Quindici presenze, un gol e un assist. Sono i numeri collezionati nella stagione in corso da Dejan Kulusevski. Cifre che entusiasmano poco e che soprattutto continuano a non giustificare il grosso investimento fatto dalla Juventus due stagioni fa, quando si assicurò il cartellino dello svedese per quasi 40 milioni di euro dall’Atalanta. Una promessa finora non mantenuta. Il ragazzo ha ancora l’età dalla sua parte, ma il suo tempo a Torino sembra stia per scadere. I problemi riscontrati lo scorso anno durante la gestione Pirlo, si stanno ripresentando anche con Massimiliano Allegri al timone della squadra.

Il talentuoso centrocampista classe 2000 fa fatica a ritagliarsi il suo spazio in questa Juventus e quindi a sbocciare definitivamente. E se prima le difficoltà principali erano di natura tattica, adesso pare ci sia dell’altro: la continuità di rendimento, per il momento, rimane il tallone d’achille di Kulusevski. Il ragazzo viene impiegato poco e quando è chiamato in causa spesso non convince.

Calciomercato Juventus, il futuro di Kulusevski è in Premier League?

La società vorrebbe regalargli un’altra chance, ma nel caso dovesse arrivare un’offerta congrua potrebbe anche decidere di lasciarlo andare. Pur con tutte le incognite del caso. Perché Kulusevski ha diversi estimatori in Premier League, dove i club hanno meno problemi di liquidità rispetto al resto d’Europa. L’Arsenal, ad esempio, potrebbe farci un pensierino già nel prossimo mercato di gennaio.

Lo ha rivelato qualche ora fa il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, specificando che i Gunners stanno guardano al campionato italiano per rinforzare la loro rosa. Negli ultimi giorni si era parlato pure di un mega-offerta alla Fiorentina per Dusan Vlahovic: interesse tuttavia non ricambiato dagli agenti dell’attaccante serbo.