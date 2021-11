Calciomercato Juventus, bastano 10 milioni | Colpaccio in Premier League

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo. Bastano 10 milioni di euro per il colpaccio in Premier League. E’ questa la cifra richiesta

La richiesta è quasi ufficiale. E si potrebbe anche liberare nel prossimo mese di gennaio. Almeno queste sono le ultime indicazioni che arrivano dall’Inghilterra per un affare che interessa la Juventus e che potrebbe essere davvero low cost.

Secondo il Mirror, insomma, il prezzo sarebbe già stato fissato. Si parla di 10 milioni di euro al massimo per riuscire a strappare l’attaccante all’Arsenal. E l’operazione si potrebbe chiudere già nei prossimi mesi. Tenendo presente che Allegri ha bisogno di un attaccante, allora non è da sottovalutare il possibile affare. Anche perché si parla di una cifra irrisoria, tenendo presente che si tratta di un elemento che ha sempre segnato con regolarità e che potrebbe anche avere una seconda vita.

Calciomercato Juventus, per Lacazette servono 10 milioni

I Gunners potrebbero decidere di cedere l’attaccante francese per 10 milioni di euro. Abbordabile. Lacazette che non sta trovando spazio in questa stagione con Arteta, sarebbe anche contento di partire già a gennaio. Un colpo che la Juventus fiuta, anche in vista di un possibile assalto a Vlahovic che però dovrebbe essere posticipato di qualche mese. La sensazione, però, è che si potrebbe anche chiudere per meno.

Cherubini quindi valuta e attenziona. Il francese già prima di andare in Inghilterra era stato nel mirino della società bianconera. E allora forse è arrivata l’occasione per chiudere. Una prima punta, di questa qualità, anche per via degli infortuni che a giro colpiscono il reparto avanzato di Allegri, sarebbe fondamentale averla.