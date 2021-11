Calciomercato Juventus, scelto il nuovo bomber | Vuole la Serie A

Calciomercato Juventus, il giovane bomber sembra aver deciso la sua prossima destinazione e potrebbe infatti trattarsi della Serie A.

Calciomercato Juventus, i bianconeri guardano anche all’estero e hanno messo per il mirino un giovane che potrebbe rivelarsi molto importante nel presente ma soprattutto nel futuro della squadra. Stiamo parlando del giovane Darwin Nunez del Benfica. Giocatore che è entrato di diritto nei piani della dirigenza bianconera ma che fino a ieri sembrava molto vicino al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, irrompe il Barça | A gennaio Cherubini spiazzato

Nunez nuovo volto per l’attacco | Può arrivare in estate

Come riportato dalla Spagna, dal portale ‘Diariogol’, l’uruguaiano sembrava il candidato ideale per essere un nuovo attaccante del Barcellona, ma il suo destino, adesso, sembra essere legato indissolubilmente alla Juventus che avrebbe superato l’offerta di stipendio per convincerlo a sposare la nuova causa bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri lo ha convinto | Roma beffata

Il Barca non avrebbe infatti i soldi opportuni per chiudere l’operazione Nunez che a questo punto potrebbe diventare il nuovo bomber bianconero per la prossima stagione. Classe 1999, Nunez, è stato in grado di farsi strada già diventando uno dei volti più ricercarti del panorama mondiale. La Juventus potrebbe chiuderlo in estate sfruttando quindi l’opportunità di essere, attualmente, la favorita per l’acquisto.