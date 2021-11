Calciomercato Juventus, ormai ha deciso | Salta il colpo a parametro zero

Calciomercato Juventus, ormai il centrocampista ha deciso la prossima destinazione. Salta il colpo a parametro zero. Va in Francia

Stando alle ultime informazioni che arrivano dalla Spagna, ormai il centrocampista avrebbe deciso la sua prossima destinazione. E soprattutto avrebbe anche comunicato al Milan la non volontà di rinnovare il contratto.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, Franck Kessié, centrocampista dei rossoneri, lascerà la squadra lombarda alla fine della stagione, anche perché non convinto per nulla dei 6,5 milioni di euro che Paolo Maldini gli avrebbe proposto come rinnovo. L’ivoriano vuole 9 milioni di euro – e il fatto che si liberi a zero – spingono i club interessati a darglieli. E tra questi ci sono diverse big d’Europa, tra le quali anche la Juventus. Anche se sembra che Kessié abbia preso una decisione definitiva.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, svolta clamorosa | C’è il rinnovo multimilionario

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio Ramsey | La richiesta di Eddie Howe

Calciomercato Juventus. Kessié verso il Psg

Sì, proprio in Francia dovrebbe andare a giocare Kessié, andando a raggiungere in questo modo il suo ex compagno di squadra Donnarumma. Il pressing di Leonardo, insomma, avrebbe portato i frutti sperati. Con buona pace di Real Madrid, Juve appunto, e di quelle società, soprattutto di Premier League, che senza paura di essere smentiti, avrebbero fatte carte false per portarlo in Inghilterra.

Ma anche la questione Kessié, alla fine, sembra essere ormai definitiva. Con un altro possibile colpo a parametro zero che potrebbe sfumare. La Juve non riesce nell’ultimo periodo, a differenza di quello che succedeva negli anni passati, ad andare a chiudere in maniera repentina queste occasioni che il mercato offre.