Calciomercato Juventus, Ramsey epurato | Sostituto in Serie A

Calciomercato Juventus, l’addio di Ramsey spalancherebbe le porte ad un nuovo acquisto in mediana: potrebbe arrivare subito.

Il rapporto tra Ramsey e la Juventus, già di per sé non propriamente idilliaco, si è definitivamente incrinato nel momento in cui il gallese ha lanciato delle frecciatine che non sono affatto piaciute al club bianconero.

Se Allegri in un primo momento, nel ritiro pre campionato e in occasione della sfida contro l’Udinese, ha cercato di ritagliare uno spazio da protagonista all’ex Arsenal, reinventandolo come regista davanti alla difesa e non più come mezzala, i numerosi infortuni (o presunti tali) con cui il classe ’90 ha dovuto fare i conti, ne hanno frenato sicuramente l’inserimento in rosa: ora Ramsey non vede più il campo, al punto che era stata ventilata anche l’ipotesi di una rescissione, che però ha trovato solo parziali conferme.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Arriva subito Rovella?

Ramsey sarebbe stato offerto anche alla Roma, con la Juve disposta anche a coprire più della metà dell’ingaggio che, non dimentichiamolo, si aggira sui 7 milioni di euro annui. Cifra importante, che sta bloccando sul nascere ogni velleità di cessione che, se si dovesse concretizzare, potrebbe spianare la strada a Niccolò Rovella, che di fatto è già un calciatore bianconero, in virtù dell’esborso fatto da “Madama” da 18 milioni di euro per acquistarlo dal Genoa, dove dovrebbe rimanere in prestito fino al termine di questa stagione. Il condizionale è d’obbligo perché, alla luce dell’ottima stagione di cui si sta rendendo protagonista, Cherubini potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di “richiamarlo” alla base anzitempo, in un’operazione low cost grazie alla quale la Juve risparmierebbe il tesoretto da investire sull’attaccante. A rivelarlo è calciomercato.com.