Juventus, accordo da 10 milioni con la Roma: il calciomercato si infiamma

Calciomercato Juventus e Roma, accordo da 10 milioni di euro: cosa manca per la fumata bianca definitiva. Le ultime.

Gli intrecci di mercato tra Juventus e Roma potrebbero indirizzare interessanti traiettorie a stretto giro di posta. Non è un caso che, ad esempio, sia i bianconeri che i giallorossi stiano cercando di rimpolpare la loro mediana.

Ramsey e Rabiot non offrono le giuste garanzie ad Allegri, mentre Mourinho ha chiaramente messo alla porta i vari Villar e Diawara, per i quali Pinto è chiamato a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. I giallorossi lavorano da tempo su Denis Zakaria, individuato da tempo come il rinforzo ideale con cui plasmare una mediana a cui manca la fisicità e lo strapotere atletico dell’elvetico, legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto in scadenza nel 2022. Il mediano piace e non poco anche a Cherubini, ma Pinto avrebbe già trovato un accordo con il calciatore.

Calciomercato Juventus, accordo tra la Roma e Zakaria: ma Pinto ha fretta

Secondo quanto riferito da Leggo, i giallorossi avrebbero giù trovato un’intesa con Zakaria, sulla base di un contratto quadriennale a circa 2,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il general manager dei capitolini vuole affrettare le operazioni, per evitare che Borussia Dortmund e Juventus possano inserirsi con maggiore convinzione nella trattativa, scombussolando l’affare. Roma in pole, dunque, ma la concorrenza non molla. Seguiranno aggiornamenti.