Juventus, c’è la data ufficiale per la finale di Supercoppa | Cambia tutto

Juventus, la data ufficiale della finale di Supercoppa che vedrà impegnati i bianconeri contro i campioni d’Italia in carica.

Juventus, svelata ufficialmente la finale di Supercoppa italiana che vedrà impegnati i bianconeri contro l’Inter campione d’Italia in carica. Sfumata definitivamente la pista Arabia Saudita come si pronosticava inizialmente. La sfida, alla fine, si giocherà in Italia, a San Siro: il 12 gennaio. Nonostante lo stadio sia di casa per i nerazzurri, si dividerà in due parti: dove ci saranno i bianconeri da una parte e l’Inter dall’altra. Questa nuova e definitiva data farà slittare anche la sfida di campione tra Juventus e Napoli. Il big match di Serie A sarà infatti disputato il 5 gennaio senza la presenza (per i partenopei) di Koulibaly, Anguissa, Ounas (probabilmente) e Osimhen impegnati nella Coppa d’Africa.

