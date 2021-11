Calciomercato Juventus, è un duello | Presto arriverà la scelta definitiva

La Juventus sta dando vita in queste ore ad un interessante duello con il Real Madrid per convincere un top a dire di sì: Paul Pogba.

Il portale Defensacentral dà un importante aggiornamento di calciomercato per la Juventus. Paul Pogba è senza dubbio uno dei nomi del momento. Il giocatore termina il suo contratto il 30 giugno 2022 e, secondo Transfermarket, il suo prezzo di mercato è di circa 60 milioni. Il Real Madrid, ovviamente, è attento ai movimenti del giocatore, che ha già suonato più volte e che si è lasciato desiderare. Il polpo l’anno scorso disse: «Sarebbe un sogno giocare per il Madrid; tutti vogliono li». Il punto è che l’appeal esercitato dalla Juventus e da Torino è enorme, così come il pressing di Raiola per portarlo alla corte di Max Allegri. Vale a dire uno dei suoi mentori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, lo vogliono in Turchia | Addio immediato

Pogba tra Juventus e Real Madrid

Il francese, dal canto suo, al momento non ha rinnovato e non sembra che abbia intenzione di farlo. Ad 8 mesi dalla scadenza del contratto, si parla più delle sue possibili destinazioni che del suo rinnovo con il Manchester United. Va ricordato che Pogba si è infortunato lunedì scorso in allenamento con la nazionale francese, e starà fuori tra le 8 e le 10 settimane, quindi non giocherà fino al 2022. Lì potrà poi negoziare con un altro club. Alcuni fanno notare che Pogba non giocherà più con il Manchester United, dal momento che il club valuterebbe anche un’eventuale uscita da lui, per poter entrare attraverso il suo trasferimento. Juventus o Real Madrid?