Raiola e il calciomercato Juventus | Tre nomi sul taccuino

Mino Raiola ha in programma un incontro con la Juventus per fare il punto della situazione sul calciomercato: argomenti Bernardeschi, Ihattaren e Pellegrini.

Mino Raiola è atteso a Torino in queste ore per fare il punto della situazione con il calciomercato Juventus. Non solo il nome di Paul Pogba e di De Ligt, per i quali ci sarà tempo e modo di affrontare il discorso. Ma ora la priorità è data da tre suoi assistiti bianconeri: Bernardeschi, Ihattaren e Pellegrini. Partiamo da quest’ultimo. L’interesse del Trabzonspor, club capolista della Super Lig, nei confronti del terzino sinistro classe 1999 è vvo. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club è pronto ad accogliere il giocatore già a gennaio, puntando sullo scarso minutaggio avuto fin qui con la maglia della Juve.

Raiola, quanti affari con la Juventus

Per Raiola al momento tiene banco il caso Ihattaren, con il giocatore olandese classe 2002, di proprietà dei bianconeri, ma in prestito ai doriani. Il ragazzo sembrerebbe intenzionato a lasciare il calcio giocato dopo essere tornato nel suo Paese. Va capito bene come agire, anche perché la Vecchia Signora ha sborsato 5 milioni. Infine c’è la grana Bernardeschi. Non c’è aria di rinnovo all’orizzonte, sicuramente non alle cifre attuali. Allegri lo stima, ma per quanto guadagna non è possibile andare avanti. La cosa è semplice: o accetterà una forte riduzione oppure sarà addio a zero.