Il Barcellona entra in rotta di collisione con la Juventus per riuscire a strappare il sì di un calciatore che a gennaio potrà firmare con chi vuole: Romagnoli.

Xavi Hernández si è messo al lavoro per pianificare la rosa del Barcellona a breve e lungo termine. Questo tenendo conto che il calciomercato invernale è dietro l’angolo e che poi ci sarà un’importante finestra di mercato estiva. E’ li che si aspetta di fare più mosse di un certo tipo per costruire una rosa che si adatti maggiormente al suo modo di giocare. Il Barcellona, ad ogni modo, continua a vivere una situazione economica difficile. Quindi continua a cercare opzioni nel mercato degli svincolati. Uno dei nomi che ha indicato l’attuale allenatore spagnolo è Alessio Romagnoli, che terminerà il contratto con il Milan ed è nel mirino di diversi club importanti d’Europa. La Juventus, pertanto, è allertata.

Romagnoli tra Juventus e Barcellona

Il difensore centrale italiano – spiega il portale Fichajes.net – è un profilo che si adatta all’idea di gioco di Xavi per la sua capacità di prendere palla dal basso. Inoltre lo fa per la sua autorevolezza nel difendere in campo aperto. In particolare, è questa la cosa più importante che ha catturato l’attenzione. Alessio Romagnoli è un’opzione di mercato che va tenuta d’occhio. Il Barcellona e l’arrivo di Xavi sulla panchina del Camp Nou potrebbero accelerare la buona riuscita dell’affare. Una firma che potrebbe avviare un importante rinnovamento in varie posizioni in campo. Come detto, anche Juventus e Tottenham seguono da vicino il difensore centrale italiano.